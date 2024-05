Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Klépierre: finalise l'acquisition de RomaEst à Rome information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Klépierre annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de RomaEst, l'un des plus grands centres commerciaux de Rome.



Avec 10 millions de visiteurs par an, il est le sixième plus fréquenté d'Italie. Stratégiquement situé dans une zone de chalandise de 2,2 millions de consommateurs, cet actif de 97 000 m² est l'une des principales destinations de commerce et de divertissement en Italie avec 214 enseignes nationales et internationales telles que Inditex, Primark, JD Sports, Sephora, New Yorker, Mango, H&M...



En parallèle, S&P a relevé la perspective de notation de Klépierre de stable à positive. Simultanément, S&P a revu son appréciation du profil de liquidité de Klépierre pour le relever de ' adéquat ' à ' solide '.



Le 24 mai 2024 dernier, Fitch a confirmé sa notation 'A-' avec perspective stable sur la dette senior non garantie de Klépierre.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +0.16%