KLEPIERRE et Primark annoncent l'ouverture de 7 nouvelles boutiques en France et en Italie

(AOF) - Primark a confirmé mardi avoir signé des baux avec Klépierre, en vue de l'ouverture de sept nouvelles boutiques. Celles-ci seront situées en France (à Saint-Étienne, à Grenoble et à Nantes) et en Italie (à Bologne, à Naples, à Venise et à Turin). « Nous sommes ravis d'annoncer la poursuite de notre expansion en Italie et en France et espérons continuer de développer notre relation avec Klépierre, avec qui nous travaillons depuis 2007 », a commenté Tom Meager, directeur immobilier du groupe Primark.

Primark compte déjà 11 boutiques dans le portefeuille européen de Klépierre, situées en Espagne, au Portugal, en Allemagne et en France.

AOF - EN SAVOIR PLUS