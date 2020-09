Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre : enfin un rebond après le test des 10E Cercle Finance • 28/09/2020 à 09:31









(CercleFinance.com) - Klepierre (+7%) tutoie les 10,9E : le titre bénéficie enfin d'un rebond après le test des 10E, soit une chute de -45% en 3 mois et une division par 3,3 de son cours depuis le 1er janvier (-66%). Le principal objectif court terme serait le comblement du 'gap' des 12,605E du 17 septembre dernier.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +7.35%