Klepierre : enfermé au sein d'un corridor 22/22,75E

(CercleFinance.com) - Klepierre reste enfermé au sein d'un corridor 22/22,75E depuis le 10 novembre : c'est une période de stagnation assez singulière qui ne peut s'expliquer que par la mise en place d'une camisole algorithmique.

Le titre ayant échoué au contact d'une résistance située vers 23E (qui date de la mi-août), une rechute vers 19,75E (plancher du 1er septembre) semble plausible.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +0.64%