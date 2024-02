Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Klépierre: emprunt obligataire sursouscrit plus de cinq fois information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Klépierre a annoncé vendredi que son emprunt obligataire de 600 millions d'euros avait été sursouscrit plus de cinq fois.



Le spécialiste des centres commerciaux précise que cette obligation, d'une maturité de 9,6 ans, a été bouclée sur la base d'une marge de 130 points de base au-dessus du taux de référence, pour un coupon de 3,875%.



Le groupe, qui affiche un portefeuille valorisé à quelque 19,3 milliards d'euros, avait fait état la semaine passée de résultats annuels 2023 légèrement meilleurs que prévu et de perspectives sans surprise, avec un cash-flow net courant par action attendu globalement stable.



Après avoir grimpé de 3% jeudi puis de 1,4% vendredi, le titre se repliait de 0,2% lundi.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -0.04%