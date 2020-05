Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre : efface tous ses gains du 18/05, retombe sur 15E Cercle Finance • 19/05/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Klepierre efface tous ses gains du 18/05 (+6%) et retombe même sur 14,95E, plancher du 15 mai, 3 avril, 18 mars... et le plancher de clôture des 14,5E du 15 mars. Le titre reste inscrit dans un triangle baissier (de sommet 22,27E) dont la cassure de la base des 15E induirait au minimum un retracement du plancher intraday des 12,62E du 16 mars, plus un risque de chute vers 10E.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -8.56%