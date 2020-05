Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre dit avoir rouvert 80% de ses centres commerciaux en Europe Reuters • 26/05/2020 à 07:20









PARIS, 26 mai (Reuters) - L'exploitant de centres commerciaux Klépierre LOIM.PA a dit mardi avoir rouvert 80% de ses sites en Europe et espère porter cette proportion à 90% d'ici une dizaine de jours. "Depuis le début du mois de mai, les mesures restrictives mises en place pour contenir la propagation de la Covid-19 ont été progressivement assouplies dans tous les pays où Klépierre est présente permettant ainsi la réouverture graduelle de ses centres", dit le groupe dans un communiqué. Klépierre a renoncé le 29 avril à son objectif financier annuel pour 2020 face à la pandémie de coronavirus qui a conduit à la fermeture d'une grande partie des magasins de ses centres. (Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

