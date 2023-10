Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre: distingué pour sa politique RSE information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - La société Klépierre annonce avoir été distinguée à deux reprises pour 'l'excellence de sa politique RSE'.



Le groupe, qui a dévoilé en février 2023 sa nouvelle stratégie Act4Good®, intègre l'indice boursier CAC 40 ESG d'Euronext qui rassemble les 40 sociétés cotées les plus responsables sur la base de leur notation RSE par Moody's.



Par ailleurs, Klépierre vient d'être reconnue par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) pour la quatrième année consécutive comme 'la 1ère foncière cotée de commerce en Europe'.



Selon cet organisme qui évalue les pratiques RSE des sociétés immobilières au niveau mondial, Klépierre conserve également son statut ' Cinq Étoiles ' (Five Stars) attribué par le GRESB au Top 20 % des entreprises les plus performantes, toutes catégories confondues.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +0.44%