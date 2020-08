Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : décroche vers 13,75E Cercle Finance • 03/08/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Klépierre enfonce le support oblique (base du canal de consolidation) qui gravite vers 14E et décroche vers 13,75E. Le cours pourrait venir menacer rapidement le plancher majeur et décisif des 13,65E du 21 mai: en cas d'enfoncement, pas de support graphique prévisible avant 12,62E, le plus bas annuel intraday du 16 mars.

