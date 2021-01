Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : décroche de -6,5%, sous les 17E, danger. Cercle Finance • 21/01/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Le spectre d'un reconfinement strict à la demande de certaines autorités médicales au nom d'un risque de propagation de 'variants' fait replonger les gérants de centres commerciaux, et notamment Klépierre qui pulvérise le plancher des 18E, testé sans relâche à une demi-douzaine de reprises depuis le 19/11/2020, puis les 17,6E (éphémère support du 21/12/2020). Klépierre semble bien parti pour replonger vers 15,5E, la moitié du chemin est déjà fait... mais l'objectif pourrait également se situer vers 13,6E, le plancher des 17 mars et 22 mai 2020.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -1.83%