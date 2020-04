Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : de retour sous les 16,00E, les plus bas en vue ? Cercle Finance • 20/04/2020 à 16:02









(CercleFinance.com) - Klépierre est de retour sous les 16,00E (plancher du 16 avril) et s'expose au retracement imminent du plancher des 14,5E du 16 mars ou 14,95E du 3 avril... en espérant ne pas compromettre ces 2 supports

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -5.26%