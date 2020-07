Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre : Citigroup dépasse les 5% du capital Cercle Finance • 03/07/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - La société Citigroup a déclaré avoir franchi en hausse, le 1er juillet 2020, indirectement par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle, par suite d'une acquisition d'actions sur le marché effectuée par la société Citigroup Global Markets Limited, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Klepierre et détenir indirectement 16 188 723 actions Klepierre représentant autant de droits de vote, soit 5,40% du capital et des droits de vote de cette société. À cette occasion, la société Citigroup Global Markets Limited a franchi en hausse les mêmes seuils.

