Klepierre: chute en direction des 20,65 E information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Klepierre est en chute ce matin de près de -5% vers les 21,70 E. Le titre pourrait baisser vers 20,65E et 19,05E. Le titre devrait retrouver du soutien vers 17,95/18,00E, deux principaux supports.



En dessous des 18 E, la correction pourrait ensuite se prolonger vers 16 E.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -7.49%