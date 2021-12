Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre: cessions de deux actifs commerciaux information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir conclu en fin de semaine dernière, les cessions de deux actifs commerciaux pour une valeur de 345 millions d'euros (part totale, hors droits de mutation), à un rendement initial net EPRA moyen de 5,1%.



Il s'agit de Boulevard Berlin, un centre commercial avec une centaine de boutiques situé à Berlin (dont Klépierre continuera d'assurer la gestion opérationnelle) et d'un retail park avec 22 magasins situé à Bordeaux.



En y ajoutant ces opérations, le montant total des cessions par le groupe d'immobilier commercial depuis le 1er janvier s'élève à 847 millions d'euros (part totale, hors droits de mutation) à un rendement initial net EPRA moyen de 5,4%.





