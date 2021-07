Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : cassure des 21,45E, rechute sous les 21E Cercle Finance • 15/07/2021 à 17:10









(CercleFinance.com) - Klépierre valide cassure des 21,45E et rechute sous les 21E : cette rupture constitue le prélude à une rechute au contact du support des 19,6E du 23 au 25 mars, et peut-être 19,25E dans la foulée

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -3.34%