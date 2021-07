Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : casse 20,75E, le palier des 20E clairement menacé Cercle Finance • 19/07/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Klépierre se fait tailler en pièce, la perspective de l'instauration de 'pass sanitaires' (en réalité des 'pass vaccinaux') plombe les perspectives de reprise cet automne. Les grands centre commerciaux pourraient perdre 50% de leur clientèle et de leur chiffre d'affaire... et ne jamais remonter à 90% et encore moins à 100%. Le titre pulvérise le support des 20,75E, le palier des 20E est clairement menacé, le titre se dirige vers un re-test du support des 19,6E du 25 mars et peut-être de celui du plancher des 17,22 du 18 février.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -6.81%