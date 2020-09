Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : capitulation finale de -16% en 1 semaine ? Cercle Finance • 18/09/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Terrible fin de trimestre pour Klépierre qui plonge de -10% vers 11,3E après -8% la veille et qui pulvérise le plancher absolu 'intraday' des 12,63E du 16 mars. Le premier objectif évoqué à 11,4E/11,6E est déjà obsolète, le suivant pourrait se situer vers 10E si l'entame du 4ème trimestre ne déclenche pas de sursaut après 66% de repli en 9 mois. Les 'shorts' ont la main, les conditions techniques (très négatives et plus encore après la cassure des 13E) sont de leur côté: c'est la curée.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -11.97%