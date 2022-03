Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : cale sous les 23,65E information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 14:53









(CercleFinance.com) - Klépierre cale sous les 23,65E pour la 4ème fois depuis le 16 mars: la consolidation pourrait s'accélérer sous les 22,6E en direction du récent plancher des 20,6E... mais le support oblique moyen terme issu des planchers de mars 2020 gravite maintenant vers 21,5E (meilleure chance de rebond désormais).





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -0.44%