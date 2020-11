Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre : bondit de +14% jusque vers 19,2E Cercle Finance • 13/11/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Klépierre bondit de +14% jusque vers 19,2E après avoir explosé de +31% lundi, +18,5% mardi, soit +60% sur la semaine. Le titre a rebondi sur 16E jeudi Le titre ne semble pas vouloir en rester au test de la zone des 18,4E ('gap' resté béant à la baisse depuis le 6 juillet) et prend la direction des 20E. En cas de correction, le titre pourrait s'appuyer sur 13,8E (ex support de fin mai et ex-résistance de la première décade d'octobre).

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +10.59%