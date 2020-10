Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : baisse de 7,9% du CA à neuf mois Cercle Finance • 23/10/2020 à 08:38









(CercleFinance.com) - Klépierre annonce un chiffre d'affaires de 918,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, en baisse de 7,9%, dont des revenus locatifs bruts générés par les centres commerciaux, en part totale, en recul de 7,1% à 852,9 millions. Cette diminution provient principalement de l'effet combiné d'une baisse de 33 millions d'euros liée aux cessions, aux effets de change négatifs et à d'autres éléments, et d'un recul de 25,2 millions des revenus variables du fait des fermetures administratives. La foncière d'immobilier commercial indique toutefois avoir observé, au troisième trimestre, 'une reprise encourageante des ventes, de la fréquentation et des taux d'encaissement des loyers, marquant une nette amélioration par rapport au premier semestre'.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris 0.00%