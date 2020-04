Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : baisse de 4,2% du CA trimestriel Cercle Finance • 29/04/2020 à 07:18









(CercleFinance.com) - Klépierre affiche au titre du premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires total de 316,8 millions d'euros, en baisse de 4,2% par rapport à la même période l'an dernier, principalement en raison des cessions réalisées en 2019. Les revenus locatifs bruts des centres commerciaux ont atteint 291,9 millions au premier trimestre (en part totale), en recul de 4,3%, mais à périmètre constant, les revenus locatifs nets des centres commerciaux sont restés stables (+0,1%). En raison de la pandémie, le groupe a décidé de retirer son objectif de cash-flow net courant pour 2020, compris entre 2,85 et 2,90 euros. Pour atténuer l'impact de la crise, Klépierre a lancé, dès le début du confinement, un plan de réduction des coûts.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -1.32%