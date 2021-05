Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : baisse de 11% du CA trimestriel Cercle Finance • 07/05/2021 à 07:58









(CercleFinance.com) - Klépierre affiche au titre du premier trimestre 2021, un chiffre d'affaires total de 281,2 millions d'euros, en baisse de 11,3%, dont des revenus locatifs bruts des centres commerciaux de 262,5 millions (en part totale) contre 291,9 millions un an auparavant. Notant que les fermetures administratives dureront l'équivalent de 2,6 mois pour l'ensemble du portefeuille au lieu de 1,5 mois comme initialement attendu, le groupe foncier ajuste son objectif de cash-flow net courant pour 2021 à 1,80 euro par action. Par ailleurs, l'assemblée générale qui se réunira le 17 juin sera invitée à approuver une proposition de distribution en numéraire d'un euro par action au titre de 2020, qui serait payée en un seul versement le 23 juin.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +0.22%