Klépierre abandonne son objectif pour 2020, prépare la réouverture des commerces

PARIS, 29 avril (Reuters) - L'exploitant de centres commerciaux Klépierre LOIM.PA a retiré mercredi son objectif financier annuel pour 2020 face à la pandémie de coronavirus qui a conduit à la fermeture d'une grande partie des magasins de ses centres, le groupe préparant désormais leur réouverture. Klépierre a abandonné son objectif de cash-flow net courant pour 2020, compris entre 2,85 euros et 2,90 euros par action, tout en se montrant confiant pour ses perspectives annuelles grâce à la qualité de son portefeuille d'actifs et la solidité de son bilan, a-t-il dit. Au premier trimestre, son chiffre d'affaires a reculé de 4,2% à 316,8 millions d'euros et ses revenus locatifs nets ont baissé de 4,7% à 252,8 millions d'euros, en raison principalement de cessions d'actifs. Concernant l'impact du coronavirus, le groupe n'a pas donné d'indications sur le chiffre d'affaires trimestriel de ses commerçants qui ont dû fermer boutique depuis la mi-mars avec la mise en oeuvre de mesures de confinement dans la plupart des pays européens. "À périmètre constant, le chiffre d'affaires total des enseignes était bien orienté au début de l'année, avec des ventes en hausse de 0,9% au mois de janvier et de 4,4% au mois de février. La fermeture de la plupart des magasins dans les centres commerciaux de Klépierre depuis la mi-mars rend la comparaison avec le trimestre de l'année dernière non pertinente", explique Klépierre. "Depuis quelques semaines, le groupe consacre son énergie à l'organisation de la réouverture de ses centres commerciaux", ajoute-t-il. En Allemagne, où les magasins de moins de 800 mètres carrés sont dorénavant ouverts, Klépierre a repris l'exploitation de quatre de ses centres commerciaux. Les réouvertures s'accélèrent également en Norvège, aux Pays-Bas et en République tchèque, tandis que les mesures de confinement devraient être progressivement levées en Italie, en Espagne et en France à partir de la mi-mai, indique le groupe. Son concurrent Unibail-Rodamco URW.AS publiera ce mercredi en après-Bourse ses résultats du premier trimestre. (Blandine Hénault)

Valeurs associées UNIB-RODAM-WES STPL Euronext Amsterdam +1.31% KLEPIERRE Euronext Paris -0.48%