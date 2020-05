Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : a placé un emprunt obligataire de 600 ME Cercle Finance • 05/05/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir placé ce jour un emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance du 12 mai 2029, avec un coupon annuel de 2,0 %. Cette obligation a été émise avec une marge de 230 points de base au-dessus du taux de swap, correspondant à une prime de nouvelle émission de 5 points de base. Souscrit 5 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, de premier plan, principalement basés en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni. ' Cette nouvelle émission s'inscrit dans la stratégie de financement de Klépierre qui vise à garantir une position de liquidité élevée tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette. À la suite de ce placement, la liquidité du Groupe en euros atteint 2,8 milliards ' indique le groupe.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -0.37%