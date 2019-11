Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : -3%, pullback sur 32E Cercle Finance • 27/11/2019 à 14:30









(CercleFinance.com) - Klépierre rechute de -3%, casse franchement le palier de soutien court terme des 32,7E (et ex-zénith du 11 avril dernier), effectue un pullback sur 32E. Le prochain support ne se dessine pas avant 31,15E, ex-résistance du 30 septembre, et le suivant se dessine vers 29,7E, ex-plancher du 23 septembre.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -3.21%