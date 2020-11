Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : +20% vers 18,4E puis rechute sous 17E Cercle Finance • 10/11/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - Klépierre a entamé la séance sur une hausse de +20% vers 18,4E (rachat 'à tout prix' de vendeurs à l'agonie), portant son cumul de gain au-delà de 50% en 24H... puis rechute sous 17E dans la foulée. La zone des 18,4E correspond à un 'gap' resté béant à la baisse depuis le 6 juillet, il s'était ouvert après un pullback sous 18,7E. Une fois les vendeurs liquidés, les 'fondamentaux' reprendront le dessus et le titre pourrait revenir chercher du soutien au niveau des 13,8E (ex support de fin mai et ex-résistance de la première décade d'octobre).

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +16.40%