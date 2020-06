Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : +12% à 20,45E Cercle Finance • 02/06/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - Klépierre s'envole de +12% à 20,45E et efface la résistance des 19,4E du 9 avril: le prochain objectifs se situerait à 21,85E du 24 mars.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +10.65%