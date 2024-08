Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Klea Holding: une croissance soutenue au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Klea Holding a annoncé vendredi avoir poursuivi sa forte croissance au premier semestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 23% et un résultat opérationnel (Ebitda) en augmentation de 47%.



Le groupe français, dont le principal actif est Smart Salem, un réseau de centres d'analyse médicale digitalisé basé à Dubaï, indique que ce dernier a généré à lui seul un chiffre d'affaires de 7,9 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 6,4 millions d'euros un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires de l'activité de bilans de santé a notamment été multiplié par 26 d'une année sur l'autre sous l'effet d'une stratégie d'élargissement de la gamme, qui comprend désormais des tests hormonaux, des consultations avec des diététiciens et des analyses de santé intestinale.



L'ex-Visiomed explique que la croissance soutenue de ses revenus s'est accompagnée d'une forte amélioration de son Ebitda, qui a atteint 1,3 millions d'euros, soit une hausse de 47% sur un an.



Dans son communiqué, Klea Holding indique viser une croissance toujours aussi soutenue pour le second semestre de l'année 2024, notamment à la faveur de la montée en puissance continue de la ligne de métier bilan de santé.



La réouverture du centre City Walk, prévue en octobre après six mois de fermeture, devrait également contribuer à maintenir une tendance de croissance importante, souligne l'entreprise.



La société assure que cette tendance devrait s'accompagner d'une maîtrise des charges d'exploitation et de structure du groupe et ainsi permettre une amélioration constante de l'Ebitda sur la seconde partie de l'année.



Suite à cette publication, l'action Klea Holding grimpait de plus de 5% vendredi midi à la Bourse de Paris.





