Klea Holding: lancement d'un premier CLN

(CercleFinance.com) - Klea Holding (ex-Visiomed Group) annonce le lancement de son premier CLN (Credit-Linked Note), faisant ainsi de cette société la première small cap française à accéder à cette catégorie de moyens de financement.



Cette nouvelle source de financement, en complément d'une trésorerie de 2,5 millions d'euros à fin juillet, sera dédiée au refinancement de la dette existante de la société, ainsi qu'au soutien de sa croissance et de son expansion au Moyen-Orient et en France.



Ce CLN de deux ans est assortie d'un coupon annuel de 12% pendant toute la durée de l'investissement, le capital étant restitué aux investisseurs à l'échéance. Le CLN comporte une option de prolongation d'un an pouvant être activé à la demande de l'émetteur.





Valeurs associées KLEAHOLDING 0,17 EUR Euronext Paris -1,54%