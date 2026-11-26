KLEA HOLDING : Klea Pharmaceuticals accélère son expansion au Moyen-Orient et relève son objectif de croissance rentable

Klea Pharmaceuticals s'associe à Al Mamorah Group, l'un des principaux distributeurs pharmaceutiques d'Irak, et va dépasser les 2 M€ de chiffre d'affaires attendu en 2026.

Paris, 26 novembre 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, annonce la signature d'un accord de distribution stratégique entre sa filiale Klea Pharmaceuticals et Al Mamorah Group, l'un des principaux distributeurs pharmaceutiques en Irak.

Après son lancement commercial aux Émirats arabes unis en partenariat avec Al Khayyat Investments (AKI), cet accord marque une étape majeure dans la stratégie d'expansion régionale de Klea Pharmaceuticals et renforce l'ambition de Klea Holding de bâtir une plateforme pharmaceutique de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique.

Irak : un marché pharmaceutique de 3,86 MdUSD à fort potentiel de croissance

Avec une population d'environ 47 millions d'habitants, l'Irak représente l'une des opportunités de croissance pharmaceutique les plus importantes du Moyen-Orient.

Le marché pharmaceutique irakien a atteint 3,86 MdUSD en 2025 [1] , en combinant les ventes du secteur privé et les appels d'offres attribués dans le secteur public. Le marché pharmaceutique privé représentait 2,8 MdUSD avec un taux de croissance annuel de +16,3%. Cette croissance est soutenue par une dynamique démographique favorable, le développement des infrastructures de santé, la demande croissante de traitements innovants et la forte dépendance du pays à l'égard des produits pharmaceutiques fabriqués à l'international.

Ces moteurs structurels offrent à Klea Pharmaceuticals des opportunités commerciales attractives à long terme, tant dans les segments privés qu'institutionnels de la santé.

Un partenariat stratégique avec l'un des principaux distributeurs pharmaceutiques d'Irak

Forte d'environ deux décennies d'expérience, Al Mamorah Group s'est imposé comme un acteur majeur du secteur pharmaceutique irakien, doté d'une infrastructure commerciale, opérationnelle et logistique étendue.

Basé à Bagdad, Al Mamorah Group dispose notamment de :

Plus de 700 collaborateurs soutenant ses opérations à l'échelle nationale ;

Plus de 3 000 clients au sein de son réseau de distribution ;

Plus de 480 établissements de santé desservis ;

Une couverture nationale dans les 19 provinces irakiennes ;

Des capacités avancées d'entreposage pharmaceutique, de logistique à température dirigée et de chaîne du froid ;

Des relations établies avec des laboratoires pharmaceutiques internationaux ;

Des équipes dédiées aux affaires réglementaires, à la pharmacovigilance, aux ventes, au marketing et à l'accès au marché ;

Une vaste expérience de la distribution dans le secteur privé comme des achats publics.

Grâce à cet accord, Klea Pharmaceuticals s'appuiera sur l'infrastructure, l'expertise locale et le réseau commercial d'Al Mamorah pour accélérer l'introduction et le développement de son portefeuille pharmaceutique et de santé en Irak [2] .

Ce partenariat associe l'expertise de Klea Pharmaceuticals en matière de licences pharmaceutiques internationales, de développement de portefeuille et de stratégie commerciale aux solides capacités d'exécution locale d'Al Mamorah.

Une stratégie d'expansion régionale évolutive et peu consommatrice de capital

La signature de cet accord démontre la capacité de Klea Pharmaceuticals à répliquer son modèle économique sur plusieurs marchés en s'associant à des distributeurs locaux établis. Cette approche permet à la Société de bénéficier d'infrastructures commerciales et de distribution existantes tout en limitant les investissements nécessaires pour entrer sur de nouveaux marchés.

L'expansion en Irak constitue une étape importante vers :

L'accélération de l'expansion géographique de Klea Pharmaceuticals ;

La diversification de ses sources de revenus au-delà des Émirats arabes unis ;

La maximisation du potentiel commercial de son portefeuille de produits actuel et futur ;

Le renforcement de son attractivité en tant que partenaire régional de licence pour les fabricants pharmaceutiques internationaux ;

Le soutien d'une croissance durable grâce à un modèle opérationnel évolutif et peu consommateur de capital.

Cet accord s'inscrit pleinement dans la stratégie de long terme de Klea Holding visant à développer ses activités de santé sur des marchés à fort potentiel du Moyen-Orient, et soutient l'ambition précédemment annoncée de Klea Pharmaceuticals d'atteindre un chiffre d'affaires annuel supérieur à 200 MAED (plus de 50 M€) d'ici 2032.

Sur la base des accords signés, Klea Pharmaceuticals devrait dépasser son objectif d'un chiffre d'affaires rentable de plus de 2 M€ en 2026.

Imad Khalfi, Chief Commercial Officer de Klea Pharmaceuticals, déclare : « Notre expansion en Irak constitue une étape importante dans le développement de Klea Pharmaceuticals. Avec un marché pharmaceutique proche de 4 MdUSD et une croissance soutenue du secteur privé, l'Irak offre des opportunités significatives pour notre portefeuille de produits actuel et futur. S'associer à une organisation établie telle qu'Al Mamorah Group, qui allie couverture nationale, infrastructure de distribution étendue et solide expertise du marché local, nous offre une base solide pour accélérer notre développement commercial. Après notre lancement aux Émirats arabes unis, cet accord démontre une nouvelle fois notre capacité à répliquer notre modèle économique à l'échelle de la région. Notre ambition est de bâtir une plateforme pharmaceutique de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique, en améliorant l'accès des patients à des produits de santé de haute qualité tout en générant une valeur durable à long terme pour nos actionnaires et nos partenaires. »

À propos de Klea Pharmaceuticals

Basée à Dubaï (Émirats arabes unis), Klea Pharmaceuticals est une société pharmaceutique spécialisée dans l'obtention de licences, l'enregistrement, le marketing et la commercialisation de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions de santé grand public au Moyen-Orient et en Afrique.

Filiale de Klea Holding, la Société associe expertise pharmaceutique internationale, partenariats de fabrication stratégiques et capacités commerciales locales pour améliorer l'accès à des produits de santé de haute qualité.

www.kleapharma.com

À propos d'Al Mamorah Group

Al Mamorah Group est un distributeur pharmaceutique irakien de premier plan, doté d'environ vingt ans d'expérience dans le secteur de la santé.

Grâce à son réseau de distribution national, à son infrastructure logistique établie et à ses équipes commerciales et réglementaires dédiées, le Groupe propose des solutions complètes d'accès au marché et de distribution aux laboratoires pharmaceutiques internationaux opérant en Irak.

www.almamorah.iq

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Source : Iraq Pharmaceutical Sales Monitor (IPSM) d'AMS Analytix

[2] Sous réserve des autorisations réglementaires applicables