Le groupe poursuit son expansion au Moyen-Orient grâce à un modèle de distribution s'appuyant sur des partenaires locaux et limitant les besoins en capitaux.

Klea Holding annonce la signature d'un accord de distribution stratégique entre sa filiale Klea Pharmaceuticals et Al Mamorah Group, l'un des principaux distributeurs pharmaceutiques en Irak.

Après son lancement commercial aux Emirats arabes unis, la filiale entend accélérer son développement sur le marché irakien, qui représentait 3,86 MdUSD en 2025, dont 2,8 MdUSD pour le secteur privé, en croissance annuelle de 16,3%.

Sur la base des accords signés, Klea Pharmaceuticals devrait dépasser son objectif de chiffre d'affaires rentable de plus de 2 millions d'euros en 2026. Elle maintient son ambition de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 MEUR d'ici 2032.

Le titre Klea Holding a conclu la séance du jour sur un repli de 6% à Paris, à 0,15 EUR, et affiche désormais une contraction de l'ordre de 29% depuis le début de l'année.