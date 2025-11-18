Klarna conclut un accord de prêt de 6,5 milliards de dollars avec les fonds Elliott pour renforcer sa présence aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Klarna KLAR.N a déclaré mardi qu'elle vendrait jusqu'à 6,5 milliards de dollars de prêts à des fonds gérés par Elliott Investment Management sur une période de deux ans, dans le cadre de ses efforts visant à développer son activité "buy-now-pay-later" (acheter maintenant-payer plus tard) aux États-Unis.

L'accord permet à la fintech suédoise de vendre une partie de son portefeuille Fair Financing existant aux fonds Elliott et, à partir d'octobre, de transférer les créances nouvellement créées à ces fonds sur une base continue.

"C'est une autre étape majeure dans notre parcours de croissance aux États-Unis... Cet accord nous permet d'atteindre encore plus d'Américains qui abandonnent le crédit traditionnel et choisissent des moyens de paiement plus équitables", a déclaré Niclas Neglén, directeur financier de Klarna, dans un communiqué.

Le montant de la facilité est de 1 milliard de dollars, mais au fur et à mesure que les prêts seront remboursés, de nouveaux prêts seront ajoutés dans le cadre d'un accord de flux à terme, ce qui permettra à Klarna d'accorder jusqu'à 6,5 milliards de dollars de prêts sur une période de deux ans.

La société conservera toutes les fonctions en contact avec les consommateurs, y compris la souscription et le service après-vente.

Un produit de financement équitable permet aux clients de BNPL d'échelonner les achats importants en versements mensuels fixes sur des périodes plus longues que les options à court terme, en offrant généralement des taux d'intérêt compétitifs et des conditions claires.

Ce produit est devenu très populaire aux États-Unis, où la valeur brute des marchandises a augmenté de 244 %, alors que Klarna a connu une croissance globale de 139 %.

Klarna, l'une des plus grandes entreprises fintech d'Europe, a également dépassé les attentes des analystes en matière de revenus dans son premier rapport trimestriel depuis son introduction en bourse au début de l'année.