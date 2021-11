KKR veut retirer Telecom Italia de la cote

(AOF) - KKR a formulé une offre afin d'acquérir l'opérateur téléphonique italien Telecom Italia. Le fonds d'investissement spécialisé dans le private equity a ainsi proposé 0,505 euro par action pour l'intégralité du capital de la société (soit environ 10,8 milliards d'euros). Cette proposition préliminaire, qualifié d' "amicale" et de non contraignante, serait conditionnée à un niveau minimum d'acceptation de 51% pour les différentes catégories d'actions, et aurait pour finalité un retrait de Telecom Italia de la cotation.

AOF - EN SAVOIR PLUS