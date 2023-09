Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: vers un investissement de 750 M$ dans Zenobē information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 16:57









(CercleFinance.com) - KKR annoncé aujourd'hui un investissement d'environ 750 millions de dollars dans Zenobē, un spécialiste du marché des solutions d'électrification des transports et de stockage par batteries.



L'investissement de KKR dans Zenobē est le premier à être réalisé dans le cadre de la stratégie climatique mondiale de l'entreprise, qui se consacre à l'investissement dans des solutions à grande échelle pour soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.



A ce jour, Zenobē est l'une des principales plates-formes d'électrification de flottes au monde, aidant les sociétés d'exploitation de bus et, de plus en plus, de poids lourds, à décarboner leurs flottes et à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions.





