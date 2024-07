Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: vers l'acquisition de Instructure Holdings information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 16:17









(CercleFinance.com) - KKR annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de Instructure Holdings, une plateforme d'apprentissage en ligne, au prix de 23,60 $ par action, valorisant la société à environ 4,8 milliards de dollars.



Ce prix représente une prime de 16 % par rapport au prix des actions avant les premiers rapports sur cette transaction.



KKR, aux côtés de Dragoneer Investment Group, achètera toutes les actions en circulation, y compris celles détenues par Thoma Bravo, l'actionnaire majoritaire actuel.



KKR prévise que Steve Daly, le dirigeant d'Instructure, et son équipe continueront à diriger l'entreprise, avec le soutien de KKR pour renforcer l'innovation sur leurs produits clés.







