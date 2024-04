Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: vers l'acquisition de Immedica Pharma en Suède information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 15:04









(CercleFinance.com) - KKR annonce prévoir d'acquérir Immedica Pharma, une société pharmaceutique suédoise spécialisée dans la vente de médicaments pour les maladies rares et les produits de soins spécialisés.



Il est prévu que Impilo, société nordique d'investissement dans le secteur de la santé et actuel propriétaire de Immedica Pharma réinvestira pour devenir propriétaire à parts égales aux côtés de KKR.



La transaction est soumise aux conditions réglementaires et de clôture habituelles.



KKR et Impilo travailleront de concert avec l'équipe de direction d'Immedica pour soutenir la croissance continue de la société.



Des réflexions sont aussi en cours au sujet d'une expansion aux États-Unis avant le dépôt réglementaire et l'approbation potentielle de Loargys par la FDA américaine.





Valeurs associées KKR & CO NYSE +1.08%