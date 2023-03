KKR: vend quatre établissements de self-stockage information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 16:44

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé aujourd'hui qu'elle avait vendu quatre propriétés de self-stockage de classe A totalisant environ 2 897 unités pour un montant approximatif de 80 millions de dollars.



Deux des propriétés sont situées à Austin, TX et les deux autres sont situées à Phoenix, AZ et Riverside, CA.



Les propriétés appartenaient au fonds immobilier opportuniste de KKR pour les Amériques, KKR Real Estate Partners Americas III, et ont été vendues dans le cadre de deux transactions distinctes à des acheteurs différents.



' Nous pensons que le secteur du self-stockage est en mesure de surperformer dans l'environnement actuel grâce à une demande résistante et à des cycles de location à court terme qui bénéficient d'un environnement inflationniste ', a déclaré Ben Brudney, directeur du groupe immobilier de KKR.



L'activité immobilière mondiale de KKR gère actuellement plus de 64 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2022 avec plus de 165 professionnels de l'investissement dédiés, couvrant à la fois les stratégies d'actions et de crédit.