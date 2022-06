Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: va verser un dividende de 0,43 $ par action pour KREF information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 15:08









(CercleFinance.com) - KKR Real Estate Finance (KREF) a annoncé que le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,43 $ par action ordinaire au titre du deuxième trimestre de 2022. Le dividende est payable le 15 juillet 2022 aux actionnaires ordinaires de KREF inscrits au 30 juin 2022.



KKR Real Estate Finance est une société de financement immobilier qui se concentre principalement sur la création et l'acquisition de prêts de premier rang garantis par des propriétés immobilières commerciales.





