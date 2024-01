Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: va soutenir la stratégie d'Optio Auto information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Optio Investment Partners, Kennedy Lewis et KKR ont annoncé un accord pluriannuel et multi-juridictionnel.



Dans le cadre de cet accord, Kennedy Lewis et KKR fourniront un financement pour soutenir la stratégie d'Optio Auto Evolution, favorisant le financement automobile de nouvelle génération.



L'accord a débuté en décembre 2023 avec un engagement initial pouvant atteindre 750 millions de dollars pour financer la stratégie de location et d'abonnement d'Optio Auto Evolution pour les clients particuliers et professionnels à travers le Royaume-Uni.



' La croissance de la stratégie Auto Evolution d'Optio permettra à davantage de consommateurs d'accéder à des solutions d'abonnement automobile flexibles et compétitives, ainsi qu'à une gamme de produits diversifiée avec un nombre croissant de véhicules électriques ' indique KKR.



Vaibhav Piplapure, directeur général de l'équipe Crédit de KKR, a déclaré : ' Cette transaction crée une opportunité significative pour aider Optio à faire évoluer sa proposition unique, tout en accélérant la croissance de Volvo Cars '.





