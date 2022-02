KKR: va réaliser un investissement dans PlayOn information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 16:57

(CercleFinance.com) - PlayOn, une société leader dans le domaine des médias et de la technologie pour le sport dans les écoles secondaires, et KKR ont annoncé la signature d'un accord. Dans le cadre de cet accord, KKR fera un investissement important dans PlayOn, aux côtés de l'actionnaire actuel de PlayOn, Panoramic Ventures.



L'investissement soutiendra la croissance de la société. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.



PlayOn est surtout connue pour exploiter le réseau NFHS, qui fournit du contenu en direct et à la demande pour des millions d'événements sportifs de lycées dans plus de 27 sports et autres activités dans les 50 États et à Washington.



La plateforme soutient directement le sport étudiant en fournissant une nouvelle source de revenus aux lycées participants et aux associations d'État. La société est actuellement en partenariat direct avec près de 8 000 écoles aux États-Unis.