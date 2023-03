KKR: va racheter le Hyatt Regency Tokyo avec Gaw Capital information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 12:43

(CercleFinance.com) - KKR et Gaw Capital annoncent un accord pour l'acquisition de Hyatt Regency Tokyo, un hôtel de luxe emblématique situé au coeur de Tokyo, de la Odakyu Electric Railway Company.



Le Hyatt Regency Tokyo est un hôtel de luxe de 746 chambres situé à Shinjuku, l'un des quartiers les plus fréquentés de Tokyo. ' L'hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié, au milieu d'immeubles de bureaux de classe A à grande échelle et à proximité des réseaux de transports en commun, notamment les gares de Tochōmae et de Shinjuku ' indique le groupe.



Kensuke Kudo, directeur de l'immobilier chez KKR, a déclaré : ' Cet investissement est une occasion rare d'acquérir un hôtel emblématique dans l'un des quartiers les plus dynamiques du monde. Nous voyons un grand potentiel de rénovation et d'amélioration des offres de l'hôtel pour les clients d'affaires et de loisirs tout en conservant son patrimoine unique. '