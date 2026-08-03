KKR va racheter le fabricant de dispositifs médicaux Integer Holdings pour 5,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations, de détails et de contexte tout au long du texte)

Le géant du capital-investissement KKR KKR.N va racheter Integer Holdings ITGR.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à 5,7 milliards de dollars, a annoncé lundi cette société spécialisée dans la sous-traitance de dispositifs médicaux.

Selon les termes de l'accord, KKR proposera 127 dollars par action pour la société, ce qui représente une prime de 4,78 % par rapport au dernier cours de clôture d'Integer vendredi.

L'action d'Integer Holdings, dont le siège se trouve à Plano, au Texas, a progressé de 2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Grâce à ce rachat, KKR acquerra une société qui fabrique des composants et des dispositifs essentiels utilisés dans les traitements cardiaques, les thérapies de gestion de la douleur et d’autres technologies médicales pour bon nombre des principaux fabricants mondiaux de dispositifs médicaux.

Integer Holdings est un développeur et fabricant sous contrat de dispositifs médicaux et de composants destinés au secteur des technologies médicales. Ses produits et technologies sont utilisés dans une large gamme de dispositifs, notamment les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les cathéters et les implants de neurostimulation.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, a indiqué Integer Holdings.