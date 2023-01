KKR:va investir 1,15 milliard pour son portefeuille d'avions information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 12:43

(CercleFinance.com) - KKR s'engage à verser 1,15 milliard de dollars supplémentaires pour élargir son portefeuille mondial d'avions commerciaux loués en partenariat avec Altavair.



KKR a déployé et engagé 1,7 milliard de dollars de capitaux dans des transactions aéronautiques depuis la formation d'un partenariat avec Altavair et l'acquisition d'une participation dans la société en 2018.



KKR, en partenariat avec Altavair, a acquis plus de 90 avions commerciaux et cargos et a loué avec succès plus de 75% du portefeuille à des compagnies aériennes et des opérateurs de premier plan dans le monde entier.



' Nous sommes ravis d'approfondir notre présence dans la location d'avions grâce à ce nouvel engagement, qui souligne la conviction que nous avons dans ce domaine et notre confiance en Altavair en tant que partenaire ', a déclaré Dan Pietrzak, associé de KKR et co-responsable du crédit privé.



' Nous sommes impatients de développer davantage notre portefeuille pour répondre aux besoins de flotte des compagnies aériennes et des opérateurs du monde entier. '