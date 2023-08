KKR: va céder sa participation majoritaire dans AVC à PAG information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 14:54

(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir signé des accords définitifs avec PAG, l'une des principales sociétés d'investissement alternatif axées sur l'Asie-Pacifique, prévoyant que PAG acquerra la participation majoritaire de KKR dans Australian Venue Co (' AVC ').



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



AVC est une entreprise hôtelière bien établie de restauration et de boissons qui possède et exploite un portefeuille de plus de 210 pubs, bars et restaurants uniques dans les régions métropolitaines, suburbaines et régionales d'Australie et de Nouvelle-Zélande.



KKR a investi dans AVC en 2017 avec un portefeuille de 50 sites loués dans le but de s'associer et de soutenir les ambitions de croissance de son équipe de direction. Cette collaboration fructueuse a abouti à une croissance des sites de plus de 300%.



La transaction devrait être finalisée fin 2023, sous réserve des conditions habituelles, notamment les approbations réglementaires.