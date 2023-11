Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: va acquérir les derniers 37% de Global Atlantic information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - KKR annonce la signature d'un accord définitif avec Global Atlantic Financial Group prévoyant que KKR acquière la participation restante de 37 % de Global Atlantic, augmentant ainsi sa participation à 100%.



' Le partenariat stratégique que nous avions envisagé il y a trois ans a dépassé nos attentes', soulignent Joe Bae et Scott Nuttall, co-directeurs généraux de KKR.



'Nous espérons que la nouvelle structure de propriété favorisera une collaboration encore plus étroite, nous permettant de tirer pleinement parti de nos atouts complémentaires et de croître plus rapidement ensemble'.



Selon les termes de l'accord, KKR versera aux actionnaires minoritaires de Global Atlantic un montant en espèces égal à 1,0x la valeur comptable de Global Atlantic, avec certains ajustements. Le prix total d'achat au comptant est actuellement estimé à environ 2,7 milliards de dollars.



Après la clôture, Global Atlantic continuera d'être dirigée par son équipe de direction et d'opérer sous la marque Global Atlantic.





