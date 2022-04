KKR: une offre publique d'achat pour Hitachi Transport information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 12:05

(CercleFinance.com) - KKR annonce aujourd'hui lancer une offre publique d'achat sur les actions ordinaires de Hitachi Transport System (HTS) par l'intermédiaire de HTSK Co, Ltd. une entité détenue par les fonds d'investissement gérés par KKR.



Hitachi Transport System est un leader dans le secteur de la logistique de tierce partie ('3PL') au Japon et tend à le devenir au niveau mondial.



Dans le cadre de l'offre, l'initiateur a conclu un accord avec Hitachi aux termes duquel, HTS acquerra la participation de 39,91 % d'Hitachi. Par la suite, Hitachi réinvestira en acquérant 10 % des actions avec droit de vote de HTSK qui détient des actions de l'initiateur (la 'société mère de l'initiateur') et KKR détiendra 90 % des actions avec droit de vote de la société mère de l'initiateur.



Le prix proposé pour l'offre publique d'achat de 8.913 JPY par action et le prix de rachat des actions de 6.632 JPY par action ont été déterminés sur la base des négociations entre KKR, HTS et Hitachi. Cette transaction sera financée principalement par le fonds Asia IV de KKR.



Le prix proposé pour l'offre publique d'achat représente une prime de 166,22 % par rapport au cours de clôture moyen sur 12 mois d'Hitachi Transport System au 16 juin 2021 ; une prime de 161,53 % par rapport au cours de clôture moyen sur 6 mois d'Hitachi Transport System au 16 juin 2021.



KKR prévoit de lancer l'offre publique d'achat d'ici fin septembre 2022.



' Nous sommes impatients d'utiliser le réseau mondial et l'expertise de KKR pour accélérer la prochaine phase de croissance d'Hitachi Transport System et aider la société à atteindre son objectif de devenir la première société 3PL en Asie ', souligne Hiro Hirano, co-responsable de l'Asie-Pacifique Private Equity chez KKR et PDG de KKR Japon.