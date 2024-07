Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: une nouvelle facilité de financement pour Trinseo information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 12:39









(CercleFinance.com) - KKR annonce une nouvelle facilité de financement de créances auprès de Trinseo.



Trinseo, fournisseur de solutions de matériaux de spécialité, a conclu une facilité de financement sans recours de 150 millions de dollars avec des fonds de crédit et des comptes gérés par KKR.



' Nous sommes ravis d'avoir le soutien d'un fournisseur de capitaux de premier plan comme KKR ', a déclaré Frank Bozich, président et directeur général de Trinseo. ' Bien que cette facilité remplace une facilité précédente de même taille, elle ne comporte aucune clause de liquidité minimale et prolonge l'échéance de plus de deux ans, jusqu'en décembre 2027. Cela nous donne une flexibilité financière supplémentaire pour les années à venir. '



' Nous sommes heureux d'utiliser notre grande expérience en matière de financement de créances à l'échelle mondiale pour fournir à Trinseo le capital nécessaire pour soutenir sa croissance continue et sa capacité à fournir des matériaux critiques à une variété de marchés essentiels à l'échelle mondiale ', a déclaré Giacomo Picco, Managing Director chez KKR.





