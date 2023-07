KKR: troisième levée de fonds pour Musinsa en Corée information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 11:05

(CercleFinance.com) - KKR a mené un tour de table de série C de 190 millions de dollars américains sur la plateforme en ligne coréenne Musinsa. KKR réalise ses investissements dans le cadre de sa stratégie NGT en Asie et à partir de fonds gérés par KKR.



Cette transaction marque le premier investissement technologique de KKR en Corée dans le cadre de sa stratégie Asia Next Generation Technology (NGT), qui vise à soutenir la croissance d'entreprises innovantes en Asie-Pacifique dans des thèmes clés, notamment les logiciels, les technologies grand public et les technologies financières.



Musinsa est l'une des plus grandes entreprises de mode en ligne et hors ligne en Corée, et propose plus de 8 000 marques nationales et étrangères.



Cette série C est la troisième levée de fonds de la société et fait suite à sa levée réussie de série B de 130 milliards de wons en 2021 et de 100 milliards de wons de série A en 2019.



Mukul Chawla, associé et responsable de l'équité de croissance, Asie-Pacifique pour KKR, a déclaré: ' Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de direction et cherchons à tirer parti du réseau mondial, de l'expertise opérationnelle et de l'expérience technologique approfondie de KKR pour amener Musinsa à sa prochaine phase de croissance. '