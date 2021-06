Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR : Silver Lake prend une participation dans Exact Cercle Finance • 01/06/2021 à 17:07









(CercleFinance.com) - Silver Lake prend une participation minoritaire dans Exact. Cet investissement prendra la forme d'un partenariat avec l'équipe de direction, dirigée par Paul Ramakers, et l'investisseur actuel de la société, KKR, qui reste l'actionnaire majoritaire. Cette société réalise des logiciels d'entreprise et de comptabilités. Exact propose des solutions logicielles pour plus de 9 900 comptables de PME et fournit à plus de 550 000 petites entreprises des solutions sur le cloud. ' Depuis son acquisition par KKR en 2019, Exact connaît une croissance soutenue et a renforcé son leadership sur le marché ' indique la direction.

