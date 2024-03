Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: signe un accord d'investissement avec Encavis information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - KKR annonce la signature d'un accord d'investissement avec Encavis dans le cadre d'une offre publique d'achat.



Le Directoire et le Conseil de Surveillance d'Encavis soutiennent pleinement le partenariat stratégique et ont l'intention de recommander à tous les actionnaires d'accepter l'offre.



ABACON et d'autres actionnaires ont signé des accords contraignants pour vendre et transférer les actions d'Encavis à BidCo et soutiennent pleinement l'offre de rachat. Viessmann investira en tant qu'actionnaire dans le consortium dirigé par KKR.



L'offre publique d'achat volontaire visant toutes les actions en circulation d'Encavis sera lancée au prix d'offre de 17,50 EUR par action.



' Nous sommes heureux que l'investissement stratégique de KKR fournira à Encavis les ressources financières à long terme nécessaires à un moment charnière pour la Société et la positionnera pour saisir les opportunités émergentes et consolider sa force dans le paysage des énergies propres. En outre, cela contribue également à favoriser une Europe plus indépendante sur le plan énergétique ', a déclaré Vincent Policard, associé et co-responsable des infrastructures européennes chez KKR.





